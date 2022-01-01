البحرية الأميركية: اعترضنا سفينة حربية إيرانية بالبحر الأحمر

وكالات / سما /

أعلنت البحرية الأميركية، الجمعة، أنها اعترضت سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر أمس.

كما أضافت القيادة المركزية في بيان أن القاربين المسيرين اللذين حاولت إيران الاستيلاء عليهما كانا غير مسلحين ولم يشكلا أي خطر على الملاحة البحرية.

وتابعت "تدخلت مدمرتان أميركيتان كانتا في مكان قريب على الفور، وانطلقت من كل منهما طائرة هليكوبتر"، مشيرة إلى أن المدمرتين تواصلتا مع السفينة الحربية الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين اللذين تم الاستيلاء عليهما.

حادث غير متوقع

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن مدمرة تابعة لسلاح البحر بالجيش الإيراني احتجزت قاربين أميركيين مسيرين في مياه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن سلاح البحرية القول في بيان إن المدمرة الإيرانية (جماران)، التي أشار البيان إلى أنها كانت تقوم بمهمة بحرية دورية، حالت "في الوقت المناسب دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري" بين المدمرة وقطع بحرية أميركية.

وتابع البيان أن احتجاز القاربين المسيرين الأميركيين، جاء بعد عدم الاستجابة لدعوات متكررة من المدمرة الإيرانية.

الحرس الثوري.. وسفينة غير مأهولة

وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت أول أمس الأربعاء أنها منعت سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني من احتجاز "سفينة غير مأهولة" يديرها الأسطول الخامس في مياه الخليج.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إن الأسطول الخامس رصد السفينة التابعة للحرس الثوري وهي تسحب السفينة غير المأهولة "في محاولة لاحتجازها".

في المقابل، نفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني محاولتها الاستيلاء على السفينة الأميركية.