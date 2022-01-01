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انخفاض أسعار الزيوت والطحين في فلسطين الأيام المقبلة

السبت 03 سبتمبر 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض أسعار الزيوت والطحين في فلسطين الأيام المقبلة



رام الله / سما /

أفاد إبراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، صباح اليوم السبت 03 سبتمبر 2022، بأن أسعار الزيوت والطحين ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القاضي، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن يوم الثلاثاء المقبل، ستطرح الوزارة قائمة بأسعار جديدة للطحين، والزيوت.

وتابع: "سيتم إخطار التجار بشكل رسمي بأسعار الطحين والزيوت الجديدة، وبعدها سيتم إلزام الجميع"، محذرًا من يُخالف الأسعار المعلنة عن وزارة الاقتصاد فإنه سيتحمّل مسؤوليته القانونية، من خلال تسجيل مخالفات، وإحالتهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

ونوه القاضي، إلى أنه خلال الفترة الجارية، فإن السلعتين اللتين شهدتا انخفاضا هي الطحين، والزيوت، مقابل وجود سلع أخرى تشهد ارتفاعًا مثل "الأرز" ولكنها لم تنعكس حتى الآن في السوق الفلسطيني لوجود مخزون مسبق لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار نقلها.

يشار إلى أن أسعار أغلب السلع الزراعية قد شهدت انخفاضًا عالميًا، الفترة الماضية، وذلك على خلفية اتفاق وُقّع بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مع توفير ممرات آمنة لتدفق الأغذية ومختلف السلع إلى دول العالم.

#فلسطين #الزيوت #الطحين

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