الصين تتوعد أمريكا بسبب صفقة أسلحة إلى تايوان

وكالات / سما /

هددت الصين، باتخاذ "إجراءات مضادة" ضد الولايات المتحدة حال عدم تخليها عن صفقة جديدة لبيع أسلحة إلى تايوان، معتبرة ذلك تقويض لسيادتها.

وقال المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينغيو في بيان الجمعة: "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد".

وأضاف، "الولايات المتحدة تقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لتايوان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة عن 3 عقود بقيمة 1.1 مليار دولار لمبيعات أسلحة وخدمات فنية لتايوان.

وأشارت إلى أن العقد الأول وقيمته 665.4 مليون دولار مخصص لتوفير المعدات والدعم اللوجستي لمحطات الرادار التايوانية.

والعقد الثاني ينص على توفير 60 صاروخا مضادا للسفن من طراز AGM-84L Harpoon Block II وأربعة صواريخ ATM-84L-1 Harpoon Block II بقيمة 355 مليونا.

والعقد الثالث عبارة عن 100 صاروخ جو جو تكتيكي من طراز AIM-9X Block II Sidewinder بقيمة 85.6 مليون دولار.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بقراراتها بالفعل. أمام الهيئة التشريعية الأمريكية الآن 30 يوما لدراسة الاتفاقيات الجديدة.