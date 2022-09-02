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الجهاد الاسامي تبارك عملية الطعن قرب الخليل

الجمعة 02 سبتمبر 2022 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسامي تبارك عملية الطعن قرب الخليل



غزة/سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة العملية البطولية التي نفذها الشهيد البطل فادي غطاس، من مخيم الدهيشة قرب مستوطنة "كريات4" بالخليل بالضفة الغربية.

و جاء في بيان حركة الجهاد الإسلامي ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم


بيان صحفي
صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين


نبارك عملية الطعن في الخليل


تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الطعن البطولية قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، التي نفذها الشهيد البطل فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأدت لإصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد البطل الذي قام بواجبه المقاوم، نؤكد أن العملية التي نفذها هي رد طبيعي ومشروع في ظل تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق شعبنا في القدس والضفة المحتلة.

هذه العملية تمثل امتدادا مباركاً لجذوة المقاومة المشتعلة وحالة الاشتباك الممتدة في مدن وقرى الضفة المحتلة في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين.

إن هذه العملية تؤكد على حيوية مقاومة شعبنا واستمرارها ضد هذا الاحتلال، وتثبت أن المقاومة المسلحة هي الخيار الكفيل بردع الاحتلال ولجمه عن ممارساته الإرهابية.

نتوجه بالتحية لأهلنا ومقاومينا في مدن وبلدات الضفة ، ونبارك صمودهم رغم كل محاولات التهجير والإقصاء والتي كان آخرها في قرية النبي صموئيل بالقدس.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية
الجمعة 6 صفر 1444هـ - 2 سبتمبر/ 2022م

#الجهاد الاسلامي #الخليل #عملية طعن

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