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النقب: 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

الجمعة 02 سبتمبر 2022 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار



النقب/سما/

أصيب 3 أشخاص عرب بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة والآخر بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة على شارع 31 قرب بلدة كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:16، حول 3 مصابين في حادث عنف بشارع 31 قرب محور طرق ’نباطيم’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهم إذ وصفت حالة اثنين منهم (39 و38 عاما) بالخطيرة وغير المستقرة، بينما وصفت جروح الأخير (45 عاما) بالمتوسطة".

وفي جلجولية، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة ترابين الصانع بالنقب، أصيب شخصان (19 و50 عاما) في وقت سابق اليوم بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

#النقب #جريمة اطلاق نار

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