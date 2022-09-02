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من هو منفذ عملية الطعن قرب الخليل ؟

الجمعة 02 سبتمبر 2022 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو منفذ عملية الطعن قرب الخليل ؟



بيت لحم/سما/

كشفت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن منفذ عملية الطعن على مفترق "بيت عينون" هو الشهيد فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال استدعى والد الشاب فادي محمد غطاس من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم للتعرف على جثمانه بعد الاشتباه أنه منفذ عـــمـــلية الطعن عند مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة ، بزعم تنفيذه عملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن استشهاد الشاب بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من مفترق بين عينون شمال شرق مدينة الخليل وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.
 

يتبع..

#الخليل #عملية طعن #فادي محمد غطاس #بيت لحم #عملية طعن الخليل

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