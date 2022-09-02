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حماس تبارك عملية الطعن قرب الخليل

الجمعة 02 سبتمبر 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك عملية الطعن قرب الخليل



غزة/سما/

باركت حركة حماس، اليوم الجمعة، عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا، والتي أصيب فيها  جندي صهيوني، على مفرق بيت عينون، قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع  "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه لنؤكد أن هذه العملية نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا

وأضاف في تصريح صحفي " كما ندعو مقاومينا الأبطال لمزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال والاشتباك معهم في كافة المواقع وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدامهم.

#حماس #عملية الطعن #الخليل

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