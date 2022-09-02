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أول تعليق من لابيد ونتنياهو على عملية الطعن قرب الخليل

الجمعة 02 سبتمبر 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من لابيد ونتنياهو على عملية الطعن قرب الخليل



الخليل/سما/

علق كل من رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي يائير لبيد، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على عملية الطعن قرب كريات أربع بالخليل.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية قال  لبيد "سنواصل محاربة كل من يحاول الاعتداء على جنودنا ومواطنينا".

ووفق القناة الـ7 العبرية قال نتنياهو: "فقط اليد القوية يمكنها هزيمة الإرهاب".

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة ، بزعم تنفيذه عملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان عن استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من مفترق بين عينون شمال شرق مدينة الخليل وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجندي الذي أصيب في عملية الطعن قرب كريات أربع هو من لواء غفعاتي، وحالته متوسطة .

وفي تفاصيل عن العملية قالت الاذاعة "نزل المنفذ من سيارة أجرة، وسحب سكينًا وبدأ بطعن الجندي في رقبته ،جندي آخر أطلق على المنفذ النار 3 مرات وقتله.

#يائير لابيد #نتنياهو #الخليل

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