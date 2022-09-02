"إسرائيل" تتسلم قريبًا 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو من "بوينج"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة بوينج، اليوم الخميس، عن توقيع عقد توريد 4 طائرات للتزود بالوقود من طراز بوينج KC-46 لإسرائيل. وبموجب هذا الاتفاق، ستكون إسرائيل ثالث دولة يتم تجهيزها بهذه الطائرات بعد القوات الجوية الأمريكية واليابانية.



وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري، فإن العقد الذي وُقع، تبلغ قيمته 927 مليون دولار وهو مخصص لإنتاج أربع طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-46A، وسيتم تمويله من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وستصل الطائرات إلى القوات الجوية في عام 2025 وتهدف إلى استبدال طائرات التزود بالوقود بوينج 707.



وقال الموقع العبري: إن بوينج ستقدم أيضًا كجزء من العقد الموقع، خدمات دعم إعادة التزود بالوقود، والصيانة والإصلاحات، والخدمات اللوجستية وغيرها من المساعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات إسرائيل.



وستسمح الطائرات للقوات الجوية بإعادة التزود بالوقود في الجو لجميع الطائرات التي تستخدمها القوة وكذلك لأداء مهام جوية إضافية مثل القوات الجويّة، وإدارة القيادة والسيطرة والمزيد، وفقًا للموقع العبري.

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