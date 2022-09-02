  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تتسلم قريبًا 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو من "بوينج"

الجمعة 02 سبتمبر 2022 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تتسلم قريبًا 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو من "بوينج"



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة بوينج، اليوم الخميس، عن توقيع عقد توريد 4 طائرات للتزود بالوقود من طراز بوينج KC-46 لإسرائيل. وبموجب هذا الاتفاق، ستكون إسرائيل ثالث دولة يتم تجهيزها بهذه الطائرات بعد القوات الجوية الأمريكية واليابانية.
 
وبحسب ما نشر موقع "واللا" العبري، فإن العقد الذي وُقع، تبلغ قيمته 927 مليون دولار وهو مخصص لإنتاج أربع طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-46A، وسيتم تمويله من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وستصل الطائرات إلى القوات الجوية في عام 2025 وتهدف إلى استبدال طائرات التزود بالوقود بوينج 707.
 
وقال الموقع العبري: إن بوينج ستقدم أيضًا كجزء من العقد الموقع، خدمات دعم إعادة التزود بالوقود، والصيانة والإصلاحات، والخدمات اللوجستية وغيرها من المساعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات إسرائيل. 
 
وستسمح الطائرات للقوات الجوية بإعادة التزود بالوقود في الجو لجميع الطائرات التي تستخدمها القوة وكذلك لأداء مهام جوية إضافية مثل القوات الجويّة، وإدارة القيادة والسيطرة والمزيد، وفقًا للموقع العبري.
رابط مختصر

#اسرائيل #طائرات بوينج

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ وقياسي في سعر الدولار مساء اليوم

محافظة نابلس تكشف عن تفاصيل مقتل الشاب سامر خالد في مخيم بلاطة..

حرب: جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" سيسهل على أبناء شعبنا المرور عبر المعابر المختلفة

مركز الأمن القومي: أنقرة تستغل إسرائيل للعودة لواشنطن وتبادل السفراء وطدّ العلاقات..تركيّا طردت بعض قادة حماس

لهذه الاسباب يتخوف الاردن من عودة نتنياهو للسلطة في إسرائيل !!

نجت بآخر لحظة.. فيديو: شاب عربي الأصل يحاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

مستشار السيسي يوجه اتهاما خطيرا لغوغل..

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي: أبو مازن أحد مخططي عملية ميونخ.."لن ننسى ولن نغفر له"

9201827214622647

كاتب إسرائيلي: تل أبيب تواجه "تحديات قاسية" حيال جهود السلطة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة

photo_2022-09-02_13-34-21

فيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية طعن قرب الخليل واستشهاد المنفذ

عدوان-اسرائيلي-3

هآرتس: الأسد منع إيران من استخدام الأراضي السورية ضد "إسرائيل"

قلق إسرائيلي بعد إزدياد شعبية حركتي "حماس والجهاد" بالضفة وضعف السلطة

الاتصالات الفلسطينية