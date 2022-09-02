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الأول من نوعه.. "إسرائيل" تستضيف الحوار الاستراتيجي المشترك مع ألمانيا

الجمعة 02 سبتمبر 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأول من نوعه.. "إسرائيل" تستضيف الحوار الاستراتيجي المشترك مع ألمانيا



القدس المحتلة/سما/
استضافت "إسرائيل" خلال اليومين الماضيين اللقاء الأول للحوار الاستراتيجي المشترك لبلادها وألمانيا الذي عقد بمشاركة كبار منظومة الأمن القومي في كلا البلدين.
 
وأكد عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن اسرائيل استضافت اللقاء الأول للحوار الاستراتيجي المشترك لبلادها وألمانيا، وترأس هذا الحوار مستشارا الأمن القومي للبلدين والمديران العامان لوزارتي الخارجية.
 
 
وانضم للحوار الاستراتيجي مع ألمانيا من الجانب الإسرائيلي، رؤساء الأجهزة الاستخباراتية "الموساد والشاباك"، ومدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية، ونظراؤهم الألمان.
 
 
وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وألمانيا سلسلة من القضايا الخاصة بالأمن القومي، حيث اطلع المشاركون الإسرائيليون نظراءهم الألمان على ما أسموه بـ"الخطر الذي تواجهه إسرائيل والمتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".
وبدوره، ذكر الموقع الإلكتروني العبري ديبكا، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الحوار الاستراتيجي فريد من نوعه، في وقت اتفق الطرفان على مواصلة إجراء هذا الحوار مستقبلا بشكل ممنهج.
 
 
فيما أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن مديرها العام الجنرال أمير إيشل قد التقى بنظيره الألماني، بنديكت تسيمر، في إطار تعميق الحوار الأمني ​​بين وزارتي الدفاع في البلدين، وناقشا معا التعاون المستقبلي في مجالات البحث وتنمية القد
#اسرائيل

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