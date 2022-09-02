غضب فلسطيني بعد سماح الاحتلال بإقامة حفل غنائي في ساحة مسجد بئر السبع

القدس المحتلة/سما/

أثار سماح سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإقامة حفل غنائي في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي غضبا في فلسطين.



وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، في بيان اليوم الجمعة إن "هذا انتهاك خطير للمقدسات لن يفلح في طمس معالم المسجد وهويته الإسلامية".

وأضاف: "نرفض ونستنكر بأشد العبارات سماح الاحتلال الصهيوني بإقامة حفل غنائي في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي في الداخل المحتل، ونعد ذلك انتهاكا خطيرا لحرمة المسجد، واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وأكد المتحدث باسم "حماس" على أن "مساجد فلسطين التاريخية على امتداد الوطن، ستبقى وقفا إسلاميا خالصا كما كانت، وستظل معالم شامخة تدلل على ارتباط الأرض والشعب بهوية فلسطين وتاريخها وحضارتها، ولن تفلح سياسة الاحتلال الاستيطانية والتهويدية في العبث بمعالم الأرض وتغيير حقائق التاريخ، وندعو شعبنا وقواه الحية إلى التصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية، وحماية أرضه ومقدساته بكل الوسائل".