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وزير الأوقاف يدعو إلى إغاثة الشعب الباكستاني

الجمعة 02 سبتمبر 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يدعو إلى إغاثة الشعب الباكستاني



الخليل/سما/

دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري أبناء شعبنا إلى إغاثة منكوبي الشعب الباكستاني نتيجة الفيضانات الشديدة التي تعرضت لها باكستان منذ أيام.

وأكد وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة في الحرم الإبراهيمي، أنه بناء على توجيهات وتوصيات الرئيس محمود عباس، أطلقت الوزارة يوم الإثنين الماضي حملة لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان تحت شعار "وفاء لباكستان- القدس معكم" ستستمر حتى الجمعة القادمة (9/9/2022) وذلك لجمع التبرعات من المساجد بعد صلاة الجمعة، أو من خلال التبرع على حساب خاص بالحملة.

ووجه البكري نداء إلى أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في باكستان الذين يعيشون أوضاعا كارثية، انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف للسعي في قضاء حوائج الناس وما له من ثواب عظيم تكفل الله سبحانه وتعالى به، مذكرا المصلين بأن تفريج الكربات من أعظم الطاعات والقربات، بل أنه سبيل لنيل رضى الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس، مشيرا إلى أن باكستان كانت وما تزال داعمة لشعبنا سياسيا وصحيا وعلميا.

وبين أن هناك نحو 30 مليون مشرد في باكستان يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأن نحو 600 ألف بيت هدمت وأصبحت أثرا بعد عين، وأن سُبع أراضي باكستان غمرتها المياه.

وحث البكري المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تقديم العون والمساعدة للشعب الباكستاني "فنحن أمة واحدة، آمالها وآلامها واحدة، ودينها وكتابها واحد، ونقتدي جميعا برسول واحد".

#وزير الاوقاف الفلسطيني #باكستان

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