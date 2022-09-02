فيديو: شهيد وإصابة مستوطن بعملية طعن قرب الخليل

الخليل/سما/

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة ، بزعم تنفيذه عملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان عن استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من مفترق بين عينون شمال شرق مدينة الخليل وإصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق النار على شاب بالقرب من كريات أربع بالخليل بزعم محاولته طعن مستوطن إسرائيلي وإصابته بجروح متوسطة.

وأضافت الاذاعة : "الإسرائيلي الذي أصيب بعملية الطعن قرب كريات أربع بالخليل، جرى تحويله إلى مستشفى هداسا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت: "بعد حادثة الطعن، تجمهر عشرات الفلسطينيين عند مفرق بيت عينون وشرعوا في إلقاء الحجارة نحو قوات الجيش.

وأفادت قناة كان العبرية بتفاصيل عن عملية الطعن وقالت: " نزل المنفذ من سيارة عند مفرق بين عينون ومعه سكين أخفاها، ثم طعن بها مستوطن يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في الجزء العلوي من الجسم والوجه كان يقف عند المفترق، وتم إخلائه بحالة متوسطة - ورد جنود كتيبة تسبار في لواء غفعاتي بسرعة وأطلقوا النار على المنفذ حتى الموت.