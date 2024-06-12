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"الصحة" تسحب منتج "هريس جربر" بطعم التفاح والموز من الأسواق احترازيا

الجمعة 02 سبتمبر 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تسحب منتج "هريس جربر" بطعم التفاح والموز من الأسواق احترازيا



رام الله/سما/

 قررت وزارة الصحة سحب منتج "هريس جربر Gerber" بطعم التفاح والموز من الأسواق الفلسطينية احترازيا، بسبب احتوائه على غشاء من الفواكه في الجزء العلوي ببعض منتجاته، وذلك بناء على معلومات من الوكيل الفلسطيني للشركة المستوردة للمنتج.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن تفاصيل المنتج كالتالي:

الدفعة: 21646376

آخر موعد للاستهلاك: 12.06.2024

الباركود: 7613036880855

وطلبت الوزارة من المستهلكين عدم استهلاك العبوات المذكورة، مؤكدة أنه اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وأن طواقمها تنفذ جولات ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد إن كانت العبوات التي تحمل نفس الباركود موجودة والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة، وذلك لسحب المنتج حال تم العثور على هذه الأصناف في الأسواق الفلسطينية بالشراكة مع الوكيل الفلسطيني للمنتج.

#الصحة الفلسطينية #منتج هريس جربر

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