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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة 02 سبتمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدّى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة.

وكان الآلاف من القدس والضفة وأراضي الـ 48 زحفوا نحو الأقصى، واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

#المسجد الاقصى

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