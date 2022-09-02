مساجد فلسطين تدعو لإغاثة باكستان في محنتها

محافظات/سما/

دعا خطباء الجمعة اليوم المصلين إلى إغاثة المتضررين في دولة باكستان التي تعيش ظروفا صعبة منذ أيام نتيجة لتعرضها لفيضانات شديدة أدت إلى مقتل المئات وتشرد الملايين من أبناء الشعب الباكستاني الصابر، نتيجة لتدمير عدد كبير من المنازل.

وأكد الخطباء في خطبتهم، التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت عنوان "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، حملة وفاء لباكستان لإغاثة متضرري الفيضانات"، أهمية السعي في قضاء حوائج الناس، فهذا السعي في تفريج الكربات وقضاء الحاجات من أعظم القربات والطاعات بل أنه سبب لنيل رضى الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس، والمسلم الصادق هو من يتفقد أحوال إخوانه المسلمين، فيعينهم على ما هم فيه من ألم ومشقة، ولذا يجب المسارعة في تقديم الدعم للأخوة في باكستان؛ هذه الدولة التي دعمت شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة وعلى وجه الخصوص السياسية والتعليمية، ما يقتضي منا رغم ما نتعرض له من حصار اقتصادي وانتهاكات إسرائيلية، إلى إغاثتهم ودعمهم بكل ما يمكننا مادياً ومعنويا.

وكان سيادة الرئيس محمود عباس قد أعلن عن حملة لإغاثة باكستان وذلك من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، دعما للشعب الباكستاني في هذه المحنة الكبيرة، وقد أطلقت الوزارة الحملة يوم الإثنين الماضي تحت عنوان "وفاء لباكستان- القدس معكم" وستستمر لجمعتين؛ هذه الجمعة، والجمعة المقبلة 9/9/2022.

وقد دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى جمع التبرعات المادية من خلال المساجد عقب خطبة الجمعة، ومن خلال رقم حساب الحملة (أغيثوهم/ بنك فلسطين- رقم حساب 602879).

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