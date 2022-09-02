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قلق إسرائيلي بعد إزدياد شعبية حركتي "حماس والجهاد" بالضفة وضعف السلطة

الجمعة 02 سبتمبر 2022 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي بعد إزدياد شعبية حركتي "حماس والجهاد" بالضفة وضعف السلطة



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، النقاب عن أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلي تخشى الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن إزدياد شعبية حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في مناطق الضفة، وضعف السلطة الفلسطينية في السيطرة على هذا الأمر يقلق ويزعج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر بكثير من قطاع غزة، وحتى "حزب الله" في لبنان.

وأضافت: "نقطة ضعف تعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مع العمليات ضد الجيش والمستوطنين تكمن في صعوبة التعامل مع المسلحين الفلسطينيين الذين ينطلقون من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة من جنين وحتى نابلس ، ويعملون دون غطاء تنظيمي".

وتابعت: "مُعظم عمليات إطلاق النار في العامين الماضيين نفذتها خلايا "إرهابية" في شمال الضفة، ولا يزال هذا الاتجاه يكتسب زخما. وبين شهري كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2021، وبحسب معطيات الجهاز الأمني ​​، وقع نحو 30 هجوماً وحادث إطلاق نار خلال العمليات الميدانية للقوات". وفق قولها

وزادت: "في الفترة المماثلة من هذا العام، تم تسجيل ثلاثة أضعاف عدد الحوادث - 91 حادثًا وهجومًا. يمكن تفسير بعض الأحداث أيضًا من خلال زيادة النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي في مخيمات اللاجئين في الأشهر الأخيرة في جنين ونابلس، لكن يبدو أن هذا مجرد تفسير جزئي".

وأوضحت: "من الواضح أنه في العام الماضي، أصبح المزيد والمزيد من الشباب الفلسطينيين على استعداد للمخاطرة بحياتهم أمام قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في الميدان، وفي نفس الوقت الذي وقعت فيه حوادث إطلاق النار في مخيمات اللاجئين، كان هناك أيضًا قدر كبير من زيادة عدد عمليات إطلاق النار على الطرق والطرق السريعة في الضفة الغربية ضد قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين".

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