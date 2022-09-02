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المتطرف بن غفير يقتحم بلدة النبي صموئيل قبيل الفعالية الاحتجاجية للسكان

الجمعة 02 سبتمبر 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف بن غفير يقتحم بلدة النبي صموئيل قبيل الفعالية الاحتجاجية للسكان



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، اليوم الجمعة، بلدة النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة، إلى جانب مجموعة من المستوطنين التابعين له، في خطوة استفزازية قبيل الفعالية التي سينظمها السكان ضد سياسات الاحتلال العنصرية، والتضييقات المفروضة عليهم.

وسبق ذلك أن استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قواتها في البلدة استعدادًا فيما يبدو لقمع تلك الفعالية كما جرى يوم الجمعة الماضي.

ودعت جهات شعبية إلى التوافد للبلدة لأداء صلاة الجمعة والمشاركة في الوقفة التي ستنظم عند مدخلها احتجاجًا على تلك السياسات.

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