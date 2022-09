نجت بآخر لحظة.. فيديو: شاب عربي الأصل يحاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

في مشهد صعق البلاد برمتها، وجه رجل مسلح مسدساً نحو نائبة رئيس الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

فأثناء عودتها إلى منزلها مساء أمس الخميس، وخلال خروجها من سيارة كانت تقلها، اخترق رجل حشدا من الناس كان متجمهراً في المكان من أجل تحية المسؤولة، وطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية، وشهر سلاحه على الملأ بين الناس، دون أن يطلق الرصاص، لحسن الحظ، وفق ما أعلن وزير الأمن انيبال فيرنانديز.

إلا أنه سرعان ما اعتُقل، واقتيد إلى التحقيق من قبل الشرطة من أجل تحليل بصمات أصابعه وقدرته والاستعداد الذي كان لديه، لإطلاق النار، بحسب ما أوضح الوزير.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن اسم المهاجم Fernando Sabag وعمره 35 سنة، وهو عربي الأصل، سوري أو لبناني على الأرجح.

