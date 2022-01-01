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مسؤول روسي يكشف: اسرائيل قصفت مطارات حلب ودمشق دون دخول سوريا

الجمعة 02 سبتمبر 2022 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول روسي يكشف: اسرائيل قصفت مطارات حلب ودمشق دون دخول سوريا



وكالات

أكد أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق.

وقال إيغوروف خلال مؤتمر صحفي: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

وأضاف أن خمسة جنود سوريين أصيبوا، ودمر رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودعا معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

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