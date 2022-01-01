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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم قيادي في الجهاد وفتاة

الجمعة 02 سبتمبر 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم قيادي في الجهاد وفتاة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة عدة مواطنين بينهم فتاة، من انحاء الضفة، بعد ان دهمت وفتشت منازلهم، وخربت العديد من محتوياتها

وطالت هذه الاعتقالات:

-القيادي في الجهاد الاسلامي و الاسير المحرر مهنا شرقاوي من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين.

- ادهم لطفي حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله،

- المواطن أحمد مصطفى عوايصة من وادي الفارعة، جنوب طوباس، وقد تم اعتقاله اثناء مروره على حاجز زعترة المقام على طريق نابلس رام الله،.

كما واعتقلت قوات الاحتلال فتاة من حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال بالقدس المحتلة.

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