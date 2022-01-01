  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال وهددت بتفجير الأوضاع

الجمعة 02 سبتمبر 2022 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال وهددت بتفجير الأوضاع



غزة/ سما /

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، عن إرسال المقاومة في قطاع غزة رسائل تحذيرية جديدة للاحتلال عبر الوسيط المصري، بشأن مواصلة الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة، قولها: " أن اتّصالات أجرتها حماس والجهاد الإسلامي مع الوسيط المصري بخصوص مسألة الأسرى، وسط تحذيرات فلسطينية من أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيؤدّي إلى تفجُّر الأوضاع في كلّ الساحات الفلسطينية".

وأعلنت حركة حماس أن هناك حالة تأهُّب وطني مُوازية لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال، مشدّدة على لسان عضو قيادتها في قطاع غزة، علي العمودي، على أن حرية الأسرى على سُلَّم الأولويات الأولى للمقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، مذكّرةً بأنّها تحتفظ بأسرى العدو، وتسعى إلى إنجاز صفقة وفاء أحرار ثانية تكون مشرّفة وترفع رأس شعبنا.

وعبّر رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بدوره، عن استعداد حركته لخوض معركة من أجل الدفاع عن الأسرى، كما خاضت معركة سيف القدس دفاعاً عن المسجد الأقصى والقدس»، مضيفاً: نحن أمام خطوة استراتيجية وانعطافة حادّة في واقع السجون، في ظلّ وجود أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة في السجون. يجب أن يرتفع الصوت عالياً، كفى لهذا الاحتلال، وكفى لاستمرار الاعتقال والتسلُّط من قِبَل الكيان على الأسرى.

في السياق نفسه، نقل موقع واي نت العبري، عن مصادر أمنية خشيتها من أن إضراب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، سيزيد من تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، ولن يساعد في إعادة الهدوء إليها، وخاصّة في ظلّ الدعوات إلى المواجهة في نقاط التماس تضامناً مع المعتقَلين، والتحذيرات حتى من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من المساس بهم.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يواصل الارتفاع.. طالع التحديث الأخير لأسعار العملات

ارتفاع مفاجئ وقياسي في سعر الدولار مساء اليوم

هل يخلق مطار رامون أزمة حادة بين الأردن وإسرائيل؟.. اللعب بورقة “حاجة” الفلسطينيين يُشعل توترًا

محافظ نابلس: اعتقال 3 مواطنين في قضية إطلاق النار على الشاب سامر خالد في مخيم بلاطة

موقع عبري: جيل جديد من المسلحين الفلسطينيين أكثر شجاعة وخطورة ..

تقرير : مناقصة إسرائيلية لبيع أسلحة قديمة يمكنها التسبب بمجازر حول العالم

مستشار السيسي يوجه اتهاما خطيرا لغوغل..

الأخبار الرئيسية

محافظة نابلس تكشف عن تفاصيل مقتل الشاب سامر خالد في مخيم بلاطة..

استطلاع: أغلبية ضئيلة بين الإسرائيليين متفائلة بمستقبل الأمن القومي

حرب: جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" سيسهل على أبناء شعبنا المرور عبر المعابر المختلفة

لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة تعلن وقف الإضراب المفتوح..لهذه الاسباب!!

اسرائيل: إذا لم تحل أزمة ترسيم الحدود مع لبنان سندخل حربا بالشمال

الاتصالات الفلسطينية