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الطقس: بدء انحسار الموجة الحارة وتراجع طفيف على الحرارة

الجمعة 02 سبتمبر 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: بدء انحسار الموجة الحارة وتراجع طفيف على الحرارة



رام الله / سما /

 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت، يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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