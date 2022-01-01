إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار ببلدة الخضر في بيت لحم

بيت لحم/ سما/

أصيب اليوم 3 أشخاص بإطلاق نار نتيجة نشوب شجار بين عائلتين ببلدة الخضر غربي محافظة بيت لحم.

وذكرالناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن إشارة وردت لغرفة عمليات الشرطة عن وجود شجار في بلدة الخضر تم خلالها إطلاق النار حيث أصيب 3 أشخاص وصفت إصابة أحدهم بالخطرة.

ووأضاف ارزيقات أنه على الفور تم تحريك القوة المشتركة للمكان حيث تم السيطرة على الشجار وتم نقل المصابين للمستشفيات، وباشرت القوة عمليات البحث عن مطلقي النار وقد تمكنت القوة من إلقاء القبض على المشتبه فيه الرئيسي وآخرون ، كما تم ضبط السلاح الذي أطلق منه النار .

وأكد ارزيقات أنه تم وضع قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية في مكان الحدث وتم وضع قوة اضافية بمستشفى اليمامة حفاظا على الأمن والممتلكات وذلك لمنع تكرار ما حدث وتأمين المنازل والحفاظ على السلم الاهلي في المكان .

ومن الجدير بالذكر أن قوى الأمن في محافظة بيت لحم في حالة انتشار على شكل حواجز أمنيه من أجل ضبط حالات إطلاق النار وملاحقة مطلقي النار والحد من ظاهرة المركبات غير القانونية وظواهر التشحيط والتفحيط التي تزعج المواطنين وتقلق راحتهم بشكل دائم ومستمر .