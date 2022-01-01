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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في المغرب وكوبا

الخميس 01 سبتمبر 2022 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في المغرب وكوبا



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة، وذلك استكمالا للمنح المُخصّصة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينية لعام 2022-2023.  

كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري لعام 2022-2023، وذلك استكمالا للمنح المخصصة لفلسطين.  

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps، للإطلاع على كامل 

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