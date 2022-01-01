حرب: جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" سيسهل على أبناء شعبنا المرور عبر المعابر المختلفة

رام الله/سما/

قال وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب إن جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" سيسهل على أبناء شعبنا المرور عبر المعابر المختلفة، مؤكدا أنه آمن وغير قابل للتزوير، ويؤهل صاحبه للتنقل بشكل أسهل حول العالم.

وأضاف حرب، في اتصال هاتفي مع "وفا"، اليوم الخميس، أن هذا الجواز يندرج في إطار معايير منظمة الطيران المدني الدولي، ويحمل مجموعة من البيانات التي يمكن قراءتها عالميا ضمن نظام ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي التي وضعت للاستخدام في المطارات العالمية وتلتزم بها معظم دول العالم لتسهيل عملية المرور والعبور.

وقال إن قراءة هذا الجواز تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة للمرور عبر غرف ختم الجوازات التقليدية، فهو يتضمن شريطا ممغنطا أسود، يظهر معلومات مفصلة عن حامله فور تمريره على الحاسوب في المطارات، ما سيسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات.

وأوضح أن المواطنين يستطيعون الحصول عليه اعتبارا من اليوم من مديريات وزارة الداخلية في محافظات الوطن، مشيرا إلى أن رسوم استصداره ستبقى كما هي (210 شواقل) وأن الحصول عليه لا يحتاج أي معاملات خارج وزارة الداخلية.

وكان سيادة الرئيس محمود عباس تسلم اليوم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري"، وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سيادته لمقر مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على سير العمل بإطلاق جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" وفق أحدث المواصفات المعتمدة دوليا.

وقال سيادته: هذه بشرى سارة للمواطن الفلسطيني، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم"، مثمنا الجهود المميزة لطواقم وزارة الداخلية التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل سفرهم في الموانئ والمطارات الدولية.