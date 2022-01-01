مستشار السيسي يوجه اتهاما خطيرا لغوغل..

القاهرة/سما/

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، إن محرك البحث "غوغل" أصبح "سلفي الهوى وإخواني المزاج".

"تعطّل لا يذكر" في خدمة غوغل يفضح اعتماد العالم المطلق على شركة تقنية واحدة!

وأوضح الأزهري خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "دي إم سي"، أمس الأربعاء، أن "من يترك نفسه لأخذ أحكام الشريعة من غوغل سيجد أنه يلقيه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني".

لافتا إلى أن "المواقع السلفية والإخوانية منذ زمن طويل تعمل على أسلوب معين للترويج للصفحات والمواقع الخاصة بهم يجعل تلك المواقع صديقة لمحرك البحث بحيث تتبادر في الظهور في النتيجة رقم واحد للبحث".

وأضاف: "عند البحث عن أي مسألة، نكتب عنوان البحث وندي أمر البحث لغوغل هيطلع أول صفحة فيها عشر نتائج، وتاني صفحة فيها عشر نتائج، وتالت صفحة فيها عشر نتائج، وكل الصفحات الأولى دي غالبا بتكون سلفية".

مشيرا إلى أنه غالبا ما تكون الأحكام الموجودة بها أحكام صارخة وصادمة وتمثل أزمة كبيرة جدا.