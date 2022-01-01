  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وجهاء ومخاتير يطالبون متابعة العمل الحكومي بتنفيذ أحكام القضاء

الخميس 01 سبتمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجهاء ومخاتير يطالبون متابعة العمل الحكومي بتنفيذ أحكام القضاء



غزة / سما/

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس وفدًا واسعًا من ممثلي الوجهاء والمخاتير وتجمعات العشائر والقبائل في قطاع غزة.

وسلم الوفد رئاسة متابعة العمل الحكومي ورقة توصيات لسلسة اجتماعات ولقاءات عقدها التجمع تتضمن مطالبة متابعة العمل الحكومي بتنفيذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية، لتعزيز إجراءات الردع المجتمعي وحفظ أمن وسلامة المجتمع.

وضم الوفد ممثلين عن الإدارة العامة لشؤون العشائر، والهيئة العليا لشؤون العشائر، ولجان التواصل التابعة للجهاد الإسلامي، ورابطة علماء فلسطين، وممثلين عن القبائل والعشائر البدوية من قبائل (التياها -الترابين -الحناجرة - القطاطوة -السواركة – الرميلات -بني عامر "الملالحة").

وشدد الدعليس في اللقاء على دور متابعة العمل الحكومي في حماية السلم المجتمعي وحقن دماء أبناء شعبنا، مؤكدًا أن قطاع غزة خالٍ تمامًا من الجريمة المنظمة، وأن بعض الأحداث التي تجري هنا أو هناك هي أحداث فردية.

وقال: "إننا لن نتردد في تنفيذ أحكام القضاء بعد استنفاد كل مراحل التقاضي".

وعبر عن تقديره واحترامه للإجماع الذي جاء به وفد الوجهاء والمخاتير والعشائر فيما يتعلق بالمطالبة بتنفيذ أحكام القانون لتحقيق حالة الردع العام والمحافظة على السلم المجتمعي.

وقال: "إن تلك المواقف تعبر عن المسؤولية والحرص الشديد الذي يتمتع بها الوجهاء والمخاتير تجاه المجتمع والحفاظ على النسيج العام".

وأثنى الدعليس على دور الوجهاء والمخاتير كجزء أصيل من تحقيق أمن المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي وهي داعم أساسي إلى جانب منظومة العمل الحكومي بكل أشكالها الشرطية والقضائية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: الأسير عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بالإفراج عنه

الدولار يواصل الارتفاع.. طالع التحديث الأخير لأسعار العملات

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس ورام الله

باربرا ليف تصل وتعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في القدس و رام الله

مجلة : ترامب تفاخر بامتلاكه وثائق حول حياة ماكرون الجنسية

موقع عبري يكشف عن فشل المفاوضات بين قطر و"إسرائيل" بشأن كأس العالم

الأخبار الرئيسية

لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة تعلن وقف الإضراب المفتوح..لهذه الاسباب!!

محافظ نابلس: اعتقال 3 مواطنين في قضية إطلاق النار على الشاب سامر خالد في مخيم بلاطة

اسرائيل: إذا لم تحل أزمة ترسيم الحدود مع لبنان سندخل حربا بالشمال

سلطات الاحتلال تصادق على 3 مخططات استيطانية جديدة

هل يخلق مطار رامون أزمة حادة بين الأردن وإسرائيل؟.. اللعب بورقة “حاجة” الفلسطينيين يُشعل توترًا

الاتصالات الفلسطينية