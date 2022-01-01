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الرئيس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني البيومتري

الخميس 01 سبتمبر 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني البيومتري



رام الله/ سما/

تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس، لمقر مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على سير العمل بإطلاق جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" وفق أحدث المواصفات المعتمدة دوليا.

وقال الرئيس، هذه بشرى سارة للمواطن الفلسطيني، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق اعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم.

وأضاف، نثمن الجهود المميزة لطواقم وزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل سفرهم في الموانئ والمطارات الدولية.

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