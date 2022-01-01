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جيش الاحتلال ينفي مسؤوليته عن استشهاد سامر خالد في بلاطة

الخميس 01 سبتمبر 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينفي مسؤوليته عن استشهاد سامر خالد في بلاطة



رام الله / سما /

نفى جيش الاحتلال مسؤوليته عن استشهاد الشاب سامر خالد خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت اليوم في مخيم بلاطة.

واضاف جيش الاحتلال في بيان له نقلته المواقع العبرية "بعد التحقيق في استشهاد الشاب سامر خالد من مخيم بلاطة أمس الأربعاء ليلًا فقد تبين أنه تعرض لإطلاق النار من قبل مقاومين وليس جيش الاحتلال خلال اشتباكات".

وكان قد اعلن عن استشهاد الشاب سامر خالد من سكان مخيم العين، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن خالد أصيب بجراح بالغة بالرقبة، ووصل إلى مستشفى رفيديا فاقدًا للعلامات الحيوية، حيث فشلت محاولات الإطباء لإنعاشه واستشهد متأثرا بجراحه.

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