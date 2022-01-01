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وقفة في قلقيلية لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

الخميس 01 سبتمبر 2022 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نظمت فعاليات محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة خلال الوقفة التي نظمت على ميدان الشهيد أبو علي إياد وسط المدينة، إن الأسرى يواجهون السجان بأمعائهم الخاوية وإرادتهم التي لا تنكسر، داعيا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى نصرتهم والوقوف إلى جانبهم في وجه السجان.

وفي كلمة حركة "فتح"، طالب مراد شتيوي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف وقفة جادة لرفع الظلم عن أسرانا البواسل، مضيفا أن الأسرى يواجهون حياة صعبة في السجون في سبيل الدفاع عن الأرض وهويتها، ما يتطلب دعما من الجميع.

من جهته، قال مدير نادي الأسير لافي نصورة، إن هذه الوقفة تأتي لدعم وإسناد الأسرى وتأكيدا على وقوفنا إلى جانبهم بقراراتهم وخطواتهم النضالية.

#قلقيلية #الأسرى #سجون الاحتلال

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