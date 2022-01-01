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هنية: لا نساوم على حرية الأسرى وتحريرهم على رأس أولويات حماس

الخميس 01 سبتمبر 2022 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: لا نساوم على حرية الأسرى وتحريرهم على رأس أولويات حماس



غزة/ سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أننا لا نساوم على حرية الأسرى ولا نساوم على كرامتهم وإنسانيتهم، ولا يمكن القبول باستمرار تفرد الاحتلال بالحركة الأسيرة، ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم المشروعة.

وقال هنية خلال لقاء إعلامي حواري بعنوان "موحدون ضد السجان"، إن تحرير الأسرى على رأس أولويات الحركة، وهو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وأنشطتها.
ووجّه هنية نداءً لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم أن يقفوا وقفة جادة وقوية واضحة دعمًا وإسنادًا لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال، سواء الإضراب أو أي خطوة أخرى يقومون بها.

وتابع قائلاً: "نحن على ثقة كاملة بأن المقاومة لن تترك أسرانا على الإطلاق"، لافتاً إلى أن المقاومة التي خاضت سيف القدس من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، هي أيضًا مستعدة أن تخوض في أي اتجاه وأي ميدان من أجل الدفاع عن الأسرى.

وأردف قائلاً: "نحن أمام خطوة استراتيجية وانعطافة حادة في واقع السجون في ظل وجود أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة في السجون، يجب أن يرتفع الصوت عاليًا، كفى لهذا الاحتلال، وكفى لاستمرار الاعتقال والتسلط من قبل الكيان على الأسرى".

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