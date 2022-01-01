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سلطة المياه: توفير مواد "الكلور" اللازمة لتعقيم المياه في المحافظات الجنوبية

الخميس 01 سبتمبر 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقعت سلطة المياه مع منظمة اليونيسيف، اليوم الخميس، اتفاقية توريد 350 طنا من محلول الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب في المحافظات الجنوبية، وكذلك توريد المواد الكيماوية اللازمة لتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأوضحت سلطة المياه أن هذه الكميات قادرة على تغطية الفترة منذ بداية الشهر الحالي حتى نهاية العام، وسيتم العمل على توفيرها بشكل دوري لأهميتها في ضمان مأمونية المياه وصلاحيتها للشرب، رغم جميع العراقيل التي تحول أحيانا دون توريد هذه المواد إلى قطاع غزة.

وثمنت سلطة المياه دور منظمة اليونيسيف وتجاوبها في تلبية وتوفير هذه المواد الهامة.

#سلطة المياه #الكلور #المحافظات الجنوبية #المياه

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