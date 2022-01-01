حسين فهمي يضع شروطًا لملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

وكالات / سما /

وضع الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته المقبلة، شروطا محددة للملابس التي سيرتديها النجوم والضيوف على السجادة الحمراء وفعاليات المهرجان المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقال الفنان حسين فهمي في حوار مع الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي:" احنا مهرجان دولي درجة أولى.. ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد بيلبس اللي هو عاوزه.. عيب.. أنا هلبس كويس والناس تلبس لطيف.. المسألة تطورت أكثر مما أتخيل".

وعلق حسين فهمي على أسئلة الفنانين حول مصممي الفساتين وتسريحة الشعر قائلا:" المسألة تطورت وبقى وريني يا حبيتي الفستان طب لفي كده.. اسمه ايه الكوافير.. مش ده المهرجان.. كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية.. الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم".

جاء ذلك بعدما زادت التعليقات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية والتركيز على فساتين الفنانات وظهور عدد كبير من الإطلالات غير الموفقة التي تصبح “تريند” على السوشيال ميديا".