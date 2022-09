صورة لكاظم الساهر يفترش أرض المطار تهز مواقع التواصل!

وكالات / سما /

تصدرت صورة نشرها الفنان العراقي، كاظم الساهر، من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به، بينما يستعد للسفر، الترند.

وأرفق كاظم الساهر الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بتعليق قال فيه: "ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California".

وكان "القيصر" قد نشر قبل أيام مقطع فيديو من حفلته التي أقامها أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية.

وغنَّى الساهر في نيوجرسي وسط تفاعلٍ هائلٍ من الحضور معه، خاصةً حينما أدَّى رائعته "قولي أحبك".

وعلَّق كاظم على الفيديو: "قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون جميلاً... حفل كاظم الساهر في نيوجرسي.. أميركا".

وأعلن الفنان العراقي عن مواعيد حفلاته الأربع التي سيحييها في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أحيا منها اثنتين، وبقيت حفلةٌ في 2 سبتمبر المقبل، وأخرى في 4 من الشهر نفسه. وكتب في منشوره عبر إنستغرام: "حفلات كاظم في أميركا".

وأحيا كاظم قبل أيامٍ حفلتَين في شيكاغو وديترويت بأميركا، إضافةً إلى حفلتين أخريين في مصر، إحداهما في الساحل الشمالي، والأخرى في دار الأوبرا المصرية، كما غنَّى في عمَّان الأردنية، وبيروت اللبنانية، وإسطنبول التركية، وأستراليا، ومهرجان "الغناء بالفصحى" الذي أقيم في السعودية.

وتعرض النجم العراقي كاظم الساهر، لموقف تكرر أكثر من مرة في حفلاته الغنائية، وهو اقتحام إحدى معجباته للمسرح في الـ 9 من الشهر الجاري، حيث كان يحيي حفله الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وصعدت إحدى معجبات "القيصر"، إلى المسرح رغم التشديدات الأمنية الكبيرة لمنع هذه المفاجآت، واحتضنته بقوة مما أدى إلى شعوره بخجل وارتباك كبير.

بدوره، تعامل كاظم الساهر بهدوء مع الموقف، وتحدث إلى المعجبة برفق والتقط صورة معها نزولاً على رغبتها المستميتة في الأمر، كما رافقها حتى نزلت من المسرح بأمان ثم عاد إلى الغناء وظل يطرب جمهوره لمدة 3 ساعات متواصلة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من التعليقات على صورة المعجبة مع النجم العراقي، معتبرين أنه تصرف يضايق الفنان خصوصاً أنه جاء بشكل مفاجئ، مشيدين برد فعل الساهر.