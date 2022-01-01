"تويتر سيركل".. ميزة جديدة لتحديد من يرى التغريدات

وكالات / سما /

تويتر أعلنت عبر حسابها على المنصة أن ميزة "سيركل" أصبحت متاحة للجميع بعد شهور من اختبارها بشكل محدود (رويترز)

وأثار إعلان تويتر عن طرح ميزة "سيركل" (Circle) -التي تسمح بتحديد أشخاص معينين لمشاهدة التغريدات- تفاعلات واسعة عبر المنصات، حيث تصدر وسم "تويتر سيركل" (Twitter Circle) المنصات العالمية، وناقش المغردون فائدة الميزة الجديدة وأهميتها.

وتسمح الميزة لجميع مستخدميها بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، مثل الميزة المتوفرة في إنستغرام "الأصدقاء المقربون" (Close Friends).

وأعلنت تويتر عبر حسابها على المنصة أمس الثلاثاء أن ميزة "سيركل" أصبحت متاحة للجميع بعد شهور من اختبارها بشكل محدود.

وكتبت المنصة في تغريدة لها "نقدم للجميع "تويتر سيركل"، لأنه في بعض الأحيان لا تكون تغريداتك مناسبة للجميع، أضف ما يصل إلى 150 شخصا واستخدمها".

وتعتمد الميزة على إضافة عدد من الأشخاص يصل إلى 150 فردا داخل السيركل، وتوجيه التغريدات بحيث لا تظهر إلا لهذا العدد، ويمكن اختيار أي تغريدة ترغب في مشاركتها مع دائرتك الخاصة أو مع الجميع.