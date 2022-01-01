جهاز فني جديد لفريق الزيتون

غزة / سما /

كشف نادي الزيتون, المنافس بدوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", عن جهازه الفني الجديد استعدادا للموسم الكروي 2022-2023.



وأكد الزيتون أن أدهم عبد العال سيقود تدريبات الفريق في الموسم الجديد, على أن يكون محمد صيام مدربا عاما, وأحمد عياد مساعدا للمدرب, ومحمود عفانة مدربا للحراس, وعبد الكريم حجي إداريا, وبسام دلول معالجا, وعماد طوطح مسؤولا للعهدة.



ويأتي تعيين الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد العال, بعد الاستقالة المفاجئة التي قدّمها المدرب السابق مجدي أبو ناصر, رغم عدم مرور أسبوعين على توليه المهمة.



يشار إلى أن الزيتون تعاقد مع العديد من اللاعبين في الانتقالات الصيفية أبرزهم محمد موسى, ومصطفى مطر, وأحمد جندية, وحكيم الشافعي, وآخرين.