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استقالة مدرب قبل 10 أيام من دوري الممتازة

الخميس 01 سبتمبر 2022 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب قبل 10 أيام من دوري الممتازة



غزة / سما /

أعلن إياد عدوان بشكل مفاجئ استقالته من تدريب فريق شباب الزوايدة الصاعد حديثا لدوري الدرجة الممتازة، قبل 10 أيام على انطلاق الموسم الجديد المقرر في التاسع من الشهر المقبل.

وقالت مصادر مقربة من نادي الزوايدة أن الإستقالة جاءت في ظل حالة عدم الانسجام والتفاهم، والأداء الذي ظهر به الفريق في بعض اللقاءات الودية.

وأكدت المصادر أن إدارة النادي شكرت عدوان ومساعده على فترة الشهرين التي قضاها رفقة الفريق.

وأكدت إدارة الزوايدة أنها باتت قريبة من الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الساعات القادمة، مع الإبقاء على باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق للعمل مع المدير الفني الجديد.

#إياد عدوان #شباب الزوايدة

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