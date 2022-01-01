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شباب خانيونس يحجز المقعد الثاني في نهائي بطولة النخبة

الخميس 01 سبتمبر 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب خانيونس يحجز المقعد الثاني في نهائي بطولة النخبة



غزة / سما /

حجز فريق شباب خانيونس المقعد الثاني في نهائي بطولة النخبة لأندية الممتازة، التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد كرة القدم.

وجاء تأهل شباب خانيونس بعد تعادله مع اتحاد بيت حانون (1×1) في المباراة التي أقيمت على ملعب اليرموك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم النشامى عن طريق رأفت البردويل في الدقيقة (84)، قبل أن يتعادل بيت حانون عن طريق حازم شكشك من ركلة جزاء (92).

وكان مهند أبو زيد أهدر ركلة جزاء لبيت حانون في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذا التعادل رفع بيت حانون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول للمجموعة الأولى، بينما رفع الحوانين رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني. 

ومن المنتظر أن يتقابل شباب خانيونس مع الصداقة في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

#شباب خانيونس #بطولة النخبة الأولى #دوري الممتازة

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