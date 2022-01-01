فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح نوتنجهام بسداسية في الدوري الانجليزي

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على ضيفه نوتنجهام فورست بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الاتحاد”، لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب بيب جوارديولا إراحة النجم البلجيكي كيفين دي بروين في مباراة اليوم، ودفع بالوافد الجديد جوليان ألفاريز. لكن هذا لم يمنع مانشستر سيتي من من تحقيق انتصار عريض جداً، في مباراة شهدت تألق ملفت لإيرلينج هالاند، والذي وقّع اليوم على الهاتريك الثاني على التوالي.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة كبيرة كعادته، واحتاج لـ12 دقيقة فقط حتى يفتتح باب التسجيل عن طريق إيرلينج هالاند، الذي استلم تمريرة من زميله فيل فودين.

وأضاف إيرلينج هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين 23 و38، لينهي مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة كانت جميعها من توقيع المهاجم النرويجي.

ولم ينخفض رتم مانشستر سيتي في الشوط الثاني، حيث واصل البحث عن تسجيل أهداف أخرى، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق الظهير البرتغالي جواو كانسيلو عند الدقيقة 50.

وانفجر المهاجم الأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز خلال النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، ووقع على هدفين رائعين بحلول الدقيقتين 67 و87.

ورفع ماشستر سيتي رصيده إلى النقطة 13، وعزز موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند النقطة الرابعة، وتراجع إلى المركز 15.