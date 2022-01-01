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بمشاركة فرقة فوزي وموزي:جوال تنفذ فعالية للأطفال بمستشفى الرنتيسي

الخميس 01 سبتمبر 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة فرقة فوزي وموزي:جوال تنفذ فعالية للأطفال بمستشفى الرنتيسي



غزة / سما/

نفذت شركة الاتصالات الخلوية جوال، زيارة للأطفال إلى مستشفى الرنتيسي للاطفال، بمشاركة هي الأولى من نوعها لفرقة فوزي وموزي، في قطاع غزة، وذلك استكمالاً للفعاليات التي بدأتها ضمن مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق 2022.  

وتخللت زيارة جوال مع فرقة فوزي وموزي، فعالية ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال الذين لم يتمكنوا من حضور فعاليات المهرجان، وسط أجواء من التفاعل والفرح معهم، من باب دعمهم والوقوف بجانبهم، نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال بشكلٍ خاص في قطاع غزة.

يذكر أن شركة جوال، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، تنفذ الكثير من الرعايات والفعاليات المجتمعية، وهي شريك أساسي في مهرجان صيف تشامبيونز للتسوق، ضمن رسالتها في دعم جميع القطاعات والفئات في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز صمودهم.

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