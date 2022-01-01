بيرناردو سيلفا يحسمها: لن أرحل عن مانشستر سيتي

وكالات / سما /

حسم البرتغالي بيرناردو سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بشأن رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط بقوة بالتواجد في مدار برشلونة الإسباني.

وأكد بيرناردو في تصريحات صحفية، عقب مباراة السيتي ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، أنه سيبقى في النادي، وأنه يشعر بالسعادة داخل ملعب الاتحاد في الموسم الجاري.

وفي الوقت ذاته، شدد بيرناردو على عدم تلقيه أي عروض من إسبانيا، في إشارة واضحة لعدم تلقيه عروض من النادي الكتالوني، الذي كان يضع التعاقد معه نصب عينيه في الصيف الحالي.

وقال بيرناردو، حسبما ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية “لم أتلق أية عروض من إسبانيا، أنا باق في مانشستر سيتي، أنا سعيد في النادي، واتخذت القرار بالاستمرار”.

ولم تنجح الصفقة في الوصول لطريق النور بسبب عدم امتلاك السيتي متسع من الوقت للتعاقد مع بديل مناسب للبرتغالي، مع تأكيد الصحفي جيرارد روميرو على امتلاك برشلونة المال اللازم لحسم الصفقة في الفترة الحالية.

وذهب روميرو لأبعد من ذلك بقوله أن برشلونة اتفق مع السيتي على تفاصيل الصفقة المالية، وكان النادي الإنجليزي ينتظر دفع البارسا المبلغ المتفق عليه، دون أن يحدث ذلك.