تشيلسي يحسم تعاقده مع أوباميانج نجم برشلونة

وكالات / سما /

أكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين على اقتراب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم برشلونة الإسباني من الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم بيير إيميريك أوباميانج ابن 32 عاماً بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف لصعوبة مشاركته كأساسي في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى رغبة النادي في تخفيض سقف رواتب اللاعبين.

وطلب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التعاقد بالاسم مع أوباميانج لتعويض رحيل الثنائي تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو.

وأشار الصحفي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن المفاوضات من أجل أوباميانج متقدمة للغاية، وتشيلسي يعمل حالياً على حسم الصفقة.

وأوضح الصحفي أن جميع الأطراق واثقة من إتمام الصفقة قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفي بشكلٍ رسمي.

وأكمل فابريزيو أن العرض النهائي الذي سيقدمه تشيلسي للتعاقد مع أوباميانج سيكون أكثر قليلاً من 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى ماركوس ألونسو.