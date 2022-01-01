ليفربول يخطف فوزاً قاتلاً من أنياب نيوكاسل

وكالات / سما /

خطف ليفربول فوزاً قاتلاً من أنياب ضيفه نيوكاسل، بالفوز عليه بهدفين لهدف، مساء أمس الأربعاء، في ملعب أنفيلد رود، في لقاء برسم مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، ليتوقف الفريق عن نزيف النقاط في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

فريق المدرب الألماني يورجن كلوب حاول الوصول لشباك الماجبايس في وقت مبكر من الشوط الأول لإراحة الأعصاب، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الريدز، حيث نجح الوافد الجديد لنيوكاسل، ألكسندر إسحق، في معرفة طريق شباك أصحاب الأرض بهدف رائع.

ووقع المهاجم السويدي على الهدف الأول للماجبايس عند حدود الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف، رغم محاولة الريدز العودة في النتيجة قبل الدخول لغرف الملابس.

وعقب الاستراحة، واصل ليفربول شن الهجمات بحثاً عن هدف التعادل، وكان له ما أراد بحلول الدقيقة 61، بتوقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد صناعة وتمهيد مميز من المصري محمد صلاح.