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ليفربول يخطف فوزاً قاتلاً من أنياب نيوكاسل

الخميس 01 سبتمبر 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يخطف فوزاً قاتلاً من أنياب نيوكاسل



وكالات / سما /

خطف ليفربول فوزاً قاتلاً من أنياب ضيفه نيوكاسل، بالفوز عليه بهدفين لهدف، مساء أمس الأربعاء، في ملعب أنفيلد رود، في لقاء برسم مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، ليتوقف الفريق عن نزيف النقاط في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

فريق المدرب الألماني يورجن كلوب حاول الوصول لشباك الماجبايس في وقت مبكر من الشوط الأول لإراحة الأعصاب، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الريدز، حيث نجح الوافد الجديد لنيوكاسل، ألكسندر إسحق، في معرفة طريق شباك أصحاب الأرض بهدف رائع.

ووقع المهاجم السويدي على الهدف الأول للماجبايس عند حدود الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف، رغم محاولة الريدز العودة في النتيجة قبل الدخول لغرف الملابس.

وعقب الاستراحة، واصل ليفربول شن الهجمات بحثاً عن هدف التعادل، وكان له ما أراد بحلول الدقيقة 61، بتوقيع البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد صناعة وتمهيد مميز من المصري محمد صلاح.

ولم تفلح محاولات كتيبة كلوب في الوقت المتبقي من الوقت الأصلي للشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي على وقع التعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يسجل فابيو كارفاليو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت المبدد.

وحقق ليفربول بذلك فوزه الثاني في الموسم مع تعادله مرتين وخسارة في مناسبة، ليصل للنقطة الثامنة في المرتبة الخامسة بالجدول، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط في الحادي عشر.

#نيوكاسل #ليفربول #الدوري الإنجليزي

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