ماذا قال مدرب اليونايتد عن مصير كريستيانو؟

وكالات / سما /

أنهى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تين هاج، الجدل حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أكد أن الأخير باق في صفوف الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وذكر تين هاج "لقد انتهى موسم الانتقالات من خلال ضم دوربرافكا، دائما ينبغي أن نكون مستعدين، لكننا سنخوض بهذه التشكيلة مبارياتنا حتى كانون الثاني/يناير، كنا بحاجة لدعم الفريق هجوميا".

ورد بخصوص استمرار كريستيانو من عدمه، بالقول "بالطبع سيستمر، نحتاج للاعبين من ذوي الجودة في كل المباريات".

وانضم كريستيانو متأخرا لفترة إعداد اليونايتد للموسم الجديد، ولم يشارك في جولة الفريق الآسيوية، بحثا عن الرحيل لفريق ينافس بدوري أبطال أوروبا، لكن لم تبرم أي من خياراته للانتقال لأندية بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، نابولي، سبورتينغ لشبونة.

واعتمادا على هذه التصريحات وقبل ساعات من إغلاق موسم الانتقالات الصيفية، سيواصل رونالدو (37 عاما) الذي يمتلك عقدا مع مان يونايتد حتى صيف 2023 مشواره مع الفريق الأحمر الذي يتطلع لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في البريمييرليغ وسينافس هذا الموسم في الدوري الأوروبي.