بنك فلسطين يساهم في إطلاق مسابقة ويت سكيلز " Wetskills " لتحدي المياه

رام الله/ سما/

رام الله_ قدم بنك فلسطين دعمه لإطلاق مسابقة "ويت سكيلز Wetskills " لتحدي المياه، في قرية الشباب ببلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله، بالتعاون مع سلطة المياه وجامعة النجاح الوطنية، وخبراء دوليين ومحليين مختصين في مجال المياه.

وسيشارك في فعاليات الهاكثون الذي سيستمر على مدى 14 يوماً في كل من رام الله وجامعة النجاح في نابلس، مجموعة من الطالبات والطلاب والخريجين الجدد من مختلف محافظات الوطن ومن دول عربية واجنبية، وذلك بهدف إيجاد حلول خلاقة للتحديات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين.

وعبر مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن اعتزازه بمساهمة بنك فلسطين في دعم هذه المسابقة التي تعد واحدة من الأفكار الإبداعية الهامة التي أطلقتها مؤسسة Wetskills، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات، وخبراء محليين ودوليين للبحث عن حلول مبتكرة للمعيقات التي تواجه قطاع المياه في فلسطين، مشيداً في الوقت ذاته بمؤسسة Wetskills التي لها بصمة في تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات المتميزة في فلسطين وحول العالم، التي تسعى من خلالها إلى توفير حلول واقعية لإشكاليات العصر.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين وضمن رؤيته وتوجهه الاستراتيجي نحو الاستدامة، يولي اهتماماً خاصاً بدعم واحتضان الأفكار الإبداعية، وتبني المشاريع المستدامة والريادية، لا سيما تلك التي لها علاقة بالبيئة، لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات بما فيها البيئية، التكنولوجية، والاقتصادية، والصحية، والحيوية، هذا إلى جانب قطاعي المياه والطاقة، وذلك لإحداث تغيير جذري على الصعيد المجتمعي، وهذا بدوره سيعود بالفائدة لتنمية وتطوير مجتمعنا الفلسطيني، متمنياً أن يحظى المشاركون خلال هذه المسابقة بخبرات جديدة، والاستفادة من هذه التجربة.

بدوره ثمن لؤي الأطرش مدير مؤسسة Wetskills في فلسطين اللفتة الكريمة من البنك عبر مساهمته في دعم هذه المسابقة، وجهوده المتواصلة في تبني المبادرات الإبداعية التي تساهم في صنع التغيير بالمجتمع، كما أن هذه المسابقة تشكل فرصة مهمة لتفعيل دور الشباب، وتوعيتهم بالمشاكل التي يواجهها قطاع المياه في فلسطين، إضافة إلى صقل مهارتهم العلمية عبر البحث عن حلول جديدة للمعيقات التي تعصف بهذا القطاع الحيوي، لاسيما مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.