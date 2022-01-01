أبو مويس والخطيب يبحثان سبل النهوض بكلية الأمة الجامعية

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مع مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، سبل تعزيز الدعم للنهوض بكلية الأمة الجامعية، وتطوير آليات وإجراءات تعزيز التواصل في كافة الجوانب المتعلقة بعمل الكلية.

وأعرب أبو مويس خلال لقائه، الشيخ الخطيب في مكتبه برام الله، اليوم الخميس، عن شكره وتقديره لطواقم إدارة الأوقاف في القدس على الدعم والمساندة التي يقدمونها للكلية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به إدارة الأوقاف في الحفاظ على المؤسسات التعليمية في القدس بدعم ومتابعة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته، ثمّن الخطيب الدور الاستثنائي لوزارة "التعليم العالي" على صعيد دعم كلية الأمة وتطويرها، والذي يبدو جليا في تطوير بنيتها التحتية ورفدها بالكوادر الأكاديمية والإدارية اللازمة، وتطوير برامجها الأكاديمية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للمتابعة والبحث في كافة القضايا والخروج بتوصيات محددة للنهوض بواقع الكلية والعاملين فيها.

وحضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، وعميدة الكلية هبة بركات، وعدد من أسرة إدارة الأوقاف الإسلامية والكلية.