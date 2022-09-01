الحركة الأسيرة تؤكد خوضها معركة الإضراب مساءً وتعلن أسماء لجنة قيادة الإضراب..

رام الله / سما /

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس 1/9/2022، في بيانها رقم (5)، خوضها الإضراب المفتوح عن الطعام مساءً بوحدةٍ وطنية، معربةً عن أملها أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب، وأعلنت عن أسماء لجنة قيادة الإضراب.

وقالت اللجنة :" نرسل لكم رسالتنا الأخيرة قبل خوضنا للإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي سنبدأ به مساء هذا اليوم الخميس 1/9/2022م، وذلك بعد تعنت الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعسفية الانتقامية بحقنا، والتي يسعى من خلالها للانتقام منا ولهدم مؤسساتنا التنظيمية التي هي أساس استقرار حياتنا الاعتقالية."

وشددت اللجنة، على خوضها هذه المعركة بعزيمةٍ وإصرار لوقف هذه الهجمة وهذا التعدي الصارخ على حياة الأسرى وعلى منجزاتهم، مضيفةً :"نخوض هذه المعركة وكلنا ثقة بالله أنه ناصرنا ومخزي المعتدين."

وأعلنت اللجنة عن لجنة قيادة الإضراب، وهي الجهة المخولة بمتابعة التفاوض مع إدارة السجون وإدارة هذه المعركة، وذلك بالتشاور مع هيئاتها ومرجعياتها التنظيمية.

وأوضحت اللجنة أن لجنة قيادة الإضراب هم:

1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

4. الأخ/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

5. الأخ/ حسين درباس. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ودعت اللجنة، جماهير شعبنا وكافة قطاعاته لإطلاق أكبر حملات الإسناد والتضامن مع أبنائكم الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، ولتقول الجماهير كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.

وقالت اللجنة :"ها هي بشائر الانتصار الكبير قد بدأت من خلال النصر الذي حققه الأسير البطل خليل العواودة على الكيان الغاصب، والذي أثبت بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه، وبهذه المناسبة نبارك له ولأهله ولكافة أبناء شعبنا هذا الانتصار، والذي يمثل انتصار الإرادة والحق والحرية على تغول الاحتلال وظلمه وعنجهيته."

وعاهدت اللجنة شعبنا وأسرانا أن تمضي قدمًا حتى تحقيق مطالب الأسرى، وأن ترد عدونا خائبًا -بإذن الله تعالى-.