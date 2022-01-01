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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 01 سبتمبر 2022 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- العودة إلى المدارس بعد التوصل إلى اتفاق بين المالية ونقابة المعلمين  

- 2.5 مليون تلميذ من بينهم نصف مليون من المجتمع العربي

- الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 172 يوما أوقف الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه  

* "معاريف":

- العودة للمدارس  

- الاتفاق النووي الجديد بين إيران والدول العظمى سيوقع خلال أسابيع قليلة  

- مكالمة هاتفية بين لبيد وبايدن الذي التزم بأمن إسرائيل  

- ربع الإسرائيليين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون

* "هآرتس":

- افتتاح السنة الدراسية بعد التوصل إلى تفاهمات بين وزارة المالية ونقابات المعلمين

- الأسير خليل عواودة يوقف إضرابه عن الطعام الذي استمر 172 يوما

- مصدر مصري: مصر شاركت في الاتصالات لإنهاء اعتقال عواودة  

- سوريا: إسرائيل قصفت في حلب ودمشق

#الصحف الإسرائيلية

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