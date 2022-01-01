فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- العودة إلى المدارس بعد التوصل إلى اتفاق بين المالية ونقابة المعلمين
- 2.5 مليون تلميذ من بينهم نصف مليون من المجتمع العربي
- الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 172 يوما أوقف الإضراب بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه
* "معاريف":
- العودة للمدارس
- الاتفاق النووي الجديد بين إيران والدول العظمى سيوقع خلال أسابيع قليلة
- مكالمة هاتفية بين لبيد وبايدن الذي التزم بأمن إسرائيل
- ربع الإسرائيليين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون
* "هآرتس":
- افتتاح السنة الدراسية بعد التوصل إلى تفاهمات بين وزارة المالية ونقابات المعلمين
- الأسير خليل عواودة يوقف إضرابه عن الطعام الذي استمر 172 يوما
- مصدر مصري: مصر شاركت في الاتصالات لإنهاء اعتقال عواودة
- سوريا: إسرائيل قصفت في حلب ودمشق