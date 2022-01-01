رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، تأكيد الرئيس محمود عباس، أن الأسرى هم الأبطال ورموز شعبنا الفلسطيني، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار إجراءاتها التعسفية تجاههم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- أسرى الحرية يشهرون أمعاءهم في وجه السجان

- الرئيس: الأسرى هم الأبطال ورموز شعبنا الفلسطيني نفتخر بهم ونعتز بصمودهم وتمسكهم بعدالة قضيتهم

- الرئيس يستقبل أوائل الفائزين بمسابقات حفظ القرآن الكريم

- البرلمان الأوروبي يدعم مشاركة دولة فلسطين في برامج الاتحاد الأوروبي

- المشاركون في ورشة العمل التنظيمية لحركة "فتح" في بيروت يوجهون رسالة دعم وإسناد للرئيس

- الاحتلال يجرح شاباً في سلواد ويعتقله ويهدم منزلاً وبركسين ويقتلع 50 شجرة في تقوع

- اشتية: شعبنا يواجه إجراءات قمعية إسرائيلية غير مسبوقة

- سالم: الجانب الأردني أبدى استعداده لعمل تحسينات على الجسور

- الأسير عواودة ينتزع موعداً مع الحرية

- "التربية" تعلن نتائج الثانية العامة الدورة الثانية ونسبة النجاح 62.89%

* "الأيام":

- الرئاسة: نحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات إجراءاتها تجاه الأسرى

- عشرات الإصابات خلال التصدي لاقتحام سلواد تخلله حصار منزلين واعتقال 4 شبان

- الاحتلال يواصل حملته لقمع الأسرى قبيل بدء ألف منهم إضراباً مفتوحاً اليوم

- الأسير العواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه

- الاحتلال يمدد اعتقال الأسير السعدي مجددا

- اشتية يدعو الإدارة الأميركية لتحقيق وعودها بشأن فلسطين

- الأردن يسرع طرح عطاء لتطوير الجسر "لتسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"

- سلطات الاحتلال تعتزم بناء سلسلة فنادق في البحر الميت

- تصاعد عنف الاحتلال يرهق كاهل الأطباء

* "القدس":

- الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية

- عطاء بقيمة 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين

- إصابات في سلواد وبيت أمر وهدم بتقوع

- الاحتلال يرضخ للضغط الأردني ويقرر تمديد ساعات العمل على المعابر

- رئيس الوزراء يستقبل المبعوث الأميركي هادي عمرو

- قلق أميركي بشأن حكم إسرائيل على محمد الحلبي بالسجن 12 عاماً

- تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة يرهق كاهل الأطباء